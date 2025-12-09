Mps - Mediobanca Caltagirone e Delfin oltre il 25% in acquisti coordinati possibile Opa obbligatoria e intervento della Consob

Ilgiornaleditalia.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caltagirone, Delfin e Lovaglio nel mirino per acquisti coordinati e violazioni della vigilanza; Consob e Bce valutano le possibili conseguenze, dall’imposizione di sanzioni fino a scenari estremi per Montepaschi Secondo la Procura di Milano, Delfin – il gruppo degli eredi Del Vecchio – insiem. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

mps mediobanca caltagirone e delfin oltre il 25 in acquisti coordinati possibile opa obbligatoria e intervento della consob

© Ilgiornaleditalia.it - Mps - Mediobanca, Caltagirone e Delfin oltre il 25% in acquisti coordinati, possibile Opa obbligatoria e intervento della Consob

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

mps mediobanca caltagirone delfinMps-Mediobanca, i ruoli di Caltagirone e Delfin sotto la lente di Consob e Bce. Che cosa può decidere la vigilanza - Ipotesi di patto occulto, azione di concerto, superamento delle soglie d’opa. Segnala milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Mps Mediobanca Caltagirone Delfin