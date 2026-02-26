E’ stata una mozione che ha messo d’accordo sinistra (Campi a sinistra) e parte della destra (Fratelli d’Italia). Un documento presentato dal capogruppo Brian Ceccherini che ha portato all’approvazione del consiglio comunale la richiesta di un censimento degli alloggi sfitti, "impegnando sindaco e giunta – come spiegano da Rifondazione Comunista (partito ‘confluito’ in Campi a Sinistra - ad avviare entro nove mesi una ricognizione del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato da oltre due anni. Non si tratta di una misura contro i cittadini, né di un attacco ideologico alla proprietà privata. E’ una scelta politica chiara: la proprietà ha una funzione sociale, come stabilisce la Costituzione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mozione per le case sfitte. Sinistra e FdI insieme

La sinistra è pronta a mettere le mani sulle case sfitteSe proprio non possono occuparle, cancelliamo la proprietà privata, regaliamoli ai Comuni, ridicolizziamo chi ha un immobile che chissà quanto gli...

Infanticidi, FdI: La sinistra dice no a mozione sulla prevenzioneRoma – Come Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia – si legge in un comunicato di FdI – esprimiamo forte indignazione per la bocciatura della mozione...

