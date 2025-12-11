La sinistra è pronta a mettere le mani sulle case sfitte

L'articolo analizza le proposte e le tensioni politiche riguardanti le case sfitte e la gestione della proprietà immobiliare, evidenziando le posizioni della sinistra e le possibili conseguenze di interventi radicali. Si esplorano le implicazioni di un possibile utilizzo delle case vuote come strumento di politica abitativa e le contestazioni legate a queste strategie.

Se proprio non possono occuparle, cancelliamo la proprietà privata, regaliamoli ai Comuni, ridicolizziamo chi ha un immobile che chissà quanto gli sarà costato. Sarà il partito di Ilaria Salis, ma non c’è dubbio che Avs sia coerente. Randellate sul possesso delle abitazioni, è questa la loro capacità di governo se mai dovessero andare al potere. Approfittando di una cifra esorbitante sparata dal Censis - «in Italia 8,5 milioni di case “dormienti”, ovvero inutilizzate» - ecco che dall’estrema sinistra arriva la bordata sugli immobili. Limitare gli affitti, politiche di canone calmierato e tutto ciò che si possa escogitare pur di fare cassa a danno di chi ha case di proprietà. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - La sinistra è pronta a mettere le mani sulle case sfitte

