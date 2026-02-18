Infanticidi FdI | La sinistra dice no a mozione sulla prevenzione

Il Gruppo di Fratelli d’Italia denuncia che la sinistra ha respinto una mozione sulla prevenzione degli infanticidi. La decisione è arrivata durante il Consiglio del Municipio IX, dove si chiedeva di attivare controlli più frequenti e iniziative di sensibilizzazione contro le tragedie familiari che coinvolgono bambini. FdI sottolinea come questa presa di posizione indebolisca le misure di tutela per i minori. La bocciatura ha suscitato reazioni contrastanti tra i consiglieri, mentre la questione resta al centro del dibattito pubblico.

Roma – Come Gruppo Consiliare di Fratelli d'Italia – si legge in un comunicato di FdI – esprimiamo forte indignazione per la bocciatura della mozione votata oggi in Consiglio del Municipio IX che chiedeva l'avvio di iniziative di monitoraggio e prevenzione sugli omicidi di minori in ambito familiare. Si trattava – precisa il comunicato – di un atto basato esclusivamente su dati ufficiali, privo di qualsiasi contrapposizione ideologica, che proponeva semplicemente di rafforzare il coordinamento tra servizi sociali, scuole e presidi sanitari per intercettare precocemente le situazioni di fragilità.