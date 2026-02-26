Episodi controversi Bologna-Brann | espulsione e rigore negato nell' arbitraggio di Bastien
Durante la partita di ritorno dei playoff di Europa League, si sono verificati momenti di grande tensione tra le due squadre. L’arbitraggio ha sollevato discussioni a causa di alcune decisioni critiche, tra cui un’espulsione e un rigore non concesso. Questi episodi hanno influenzato il corso della partita, suscitando reazioni diverse tra i presenti e gli osservatori.
La sfida di ritorno dei playoff di Europa League 202526 tra Bologna e Brann ha offerto una moviola ricca di episodi decisivi e di tensione. Superando una cornice di confronto equilibrato, la squadra di casa ha imposto il proprio ritmo dopo un momento chiave arbitrale, chiudendo 1-0 grazie a un gol decisivo di Joao Mario. L’arbitro Benoit Bastien ha gestito un match complesso, intervenendo con decisione su situazioni delicate e determinando parte dell’inerzia della gara attraverso scelte che hanno alimentato dibattito tra pubblico e protagonisti sul terreno di gioco. Nel corso del primo tempo, al 23', si è verificato un tocco di mano di un difensore del Brann dentro l’area di rigore. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Gli episodi controversi di Roma-Cremonese: l'analisi dell'arbitraggio di Di BelloLa moviola della partita tra roma e cremonese, valida per la 26ª giornata della serie a 2025/26, presenta una vittoria netta della roma nello stadio...
Leggi anche: Inter-Juventus, dal contatto Ronaldo-Iuliano all’errore di La Penna: tutti gli episodi controversi del derby d’Italia
Argomenti discussi: Coppa d'Africa, accuse shock di un dirigente CAF: Il Marocco è stato derubato, chiediamo perdono.
Moviola di Bologna Brann/ Proteste rossoblù per il cartellino rosso e per il rigore non dato (7 novembre 2025Nella giornata di ieri è stata conclusa la prima metà della League Phase dell’Europa League che ha visto diversi risultati inaspettati e ribaltoni in classifica con numerosi sorpassi, uno dei ... ilsussidiario.net
Bologna, Niccolini: Compatti fino alla fine, per poco non abbiamo vintoFinisce con qualche rammarico per il Bologna la partita della quarta giornata di Europa League contro il Brann, terminata col risultato di 0-0. I rossoblù rimangono in inferiorità numerica a metà ... gianlucadimarzio.com