Episodi controversi Bologna-Brann | espulsione e rigore negato nell' arbitraggio di Bastien

Durante la partita di ritorno dei playoff di Europa League, si sono verificati momenti di grande tensione tra le due squadre. L’arbitraggio ha sollevato discussioni a causa di alcune decisioni critiche, tra cui un’espulsione e un rigore non concesso. Questi episodi hanno influenzato il corso della partita, suscitando reazioni diverse tra i presenti e gli osservatori.

La sfida di ritorno dei playoff di Europa League 202526 tra Bologna e Brann ha offerto una moviola ricca di episodi decisivi e di tensione. Superando una cornice di confronto equilibrato, la squadra di casa ha imposto il proprio ritmo dopo un momento chiave arbitrale, chiudendo 1-0 grazie a un gol decisivo di Joao Mario. L'arbitro Benoit Bastien ha gestito un match complesso, intervenendo con decisione su situazioni delicate e determinando parte dell'inerzia della gara attraverso scelte che hanno alimentato dibattito tra pubblico e protagonisti sul terreno di gioco. Nel corso del primo tempo, al 23', si è verificato un tocco di mano di un difensore del Brann dentro l'area di rigore.

