Siete fan dei JRPG? Persona 5 Strikers per PC è praticamente gratis su Instant Gaming ma dovete fare in fretta

Persona 5 Strikers per PC viene offerto a un prezzo molto basso su Instant Gaming, a causa di una promozione temporanea. La piattaforma ha deciso di ridurre drasticamente il costo del gioco per attirare nuovi giocatori e aumentare le vendite. La promozione dura solo pochi giorni, quindi chi desidera provarlo deve agire in fretta. Questa offerta si rivolge soprattutto agli appassionati di JRPG e di Persona 5.

Se siete fan dei JRPG o avete amato Persona 5, questa è una notizia che merita attenzione immediata, visto che Persona 5 Strikers per PC è disponibile a un prezzo quasi simbolico rispetto al listino ufficiale. Parliamo di uno sconto che porta il costo da 60 euro ad appena 3,62 euro. Un’occasione rara per entrare (o tornare) nell’universo dei Ladri Fantasma senza spendere una fortuna. Ma prima di acquistare, è importante capire bene di cosa si tratta e a chi è consigliato. Persona 5 Strikers è un action RPG sviluppato da ATLUS e pubblicato da SEGA nel 2021. Non è una semplice riproposizione del capitolo originale, ma una vera e propria storia inedita ambientata dopo gli eventi di Persona 5. 🔗 Leggi su Screenworld.it

