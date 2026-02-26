Motoseghe in via Battisti Giù i pini ne resta solo uno

Ne rimarrà solo uno, il primo della via. Tutti gli altri saranno abbattuti. Le motoseghe sono in arrivo in via Cesare Battisti nel cuore di Gabicce Mare. In seguito alle prove di trazione sulla stabilità di circa una decina di pini eseguite nei giorni scorsi, il Comune ha deciso di procedere con il taglio delle piante. L’annuncio è stato dato ieri dall’amministrazione comunale agli operatori commerciali e della ristorazione di via Battisti. E la notizia, considerato anche il valore identitario delle piante per il centro cittadino, ha subito fatto discutere. Anche perché il destino di questi pini è stato più volte messo in discussione, fino a che il progetto per la pedonalizzazione della via Battisti, uno tra gli interventi prioritari dell’amministrazione comunale, aveva sancito la loro salvaguardia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it

