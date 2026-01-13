Infernetto tornano le motoseghe su viale di Castel Porziano | abbattuti altri pini malati

Su viale di Castel Porziano, a Roma, sono stati abbattuti altri pini malati con l’ausilio di motoseghe, in risposta alle problematiche causate dalla cocciniglia tartaruga. La strada, già duramente colpita da questo parassita, continua a richiedere interventi di tutela e manutenzione per preservare il patrimonio arboreo e garantire la sicurezza dei cittadini.

Viale di Castel Porziano è la strada, a Roma, che più di ogni altra ha subito la devastante azione della cocciniglia tartaruga.Ancora pini di abbattereA confermare il triste primato c'è il brusio delle motoseghe che, a partire dal 13 gennaio, sono tornata in funzione. Questa volta i filari da.

