Motoseghe in azione. Abbattuti nove pini in viale Romagna. L’ira del comitato.

Nove pini sono stati abbattuti in viale Romagna, nel quartiere di Lido di Savio, suscitando la reazione del comitato ‘Salviamo i pini’. La notizia ha provocato sentimenti di indignazione tra i cittadini, preoccupati per la perdita di questi alberi e per l’impatto ambientale della rimozione. La vicenda evidenzia il dibattito tra necessità di interventi e tutela del patrimonio arboreo locale.
"Indignati e straziati". Poche parole ma efficaci per descrivere lo stato d'animo dei componenti del gruppo 'Salviamo i pini di Lido di Savio' alla notizia di ieri mattina dell' abbattimento in corso dei nove pini designati ad essere rimossi in viale Romagna, situati tra l'intersezione con via Ravenna e quella con via Modigliana. Le piante erano state giudicate a rischio crollo dai tecnici del Comune. "Ieri (mercoledì, ndr) è uscita un' ordinanza che segnalava la chiusura alla circolazione in quel tratto – spiega Ida Cenni, tra le fondatrici e portavoci del gruppo –. La nota faceva riferimento a lavori di manomissione del mando stradale, eravamo convinti che avrebbero tolto la pavimentazione per effettuare prove a trazione.
