MotoGp Bagnaia | La moto mi piace nei test pronto per la stagione

Roma, 26 feb. (askanews) – Francesco "Pecco" Bagnaia arriva alla stagione 2026 con fiducia e serenità, dopo test positivi che hanno confermato il feeling con la sua Ducati. Il tre volte campione del mondo si sente motivato e pronto a lottare nelle posizioni di vertice, senza eccessiva pressione. "E' corretto, sono estremamente contento di iniziare la stagione, è sempre bello. La moto mi piace, i test sono andati bene. È un momento bello, quindi cerchiamo di sfruttarlo" ha dichiarato il pilota torinese.

MotoGP, Francesco Bagnaia: “La moto mi piace molto, situazione migliore rispetto al 2025”Una giornata tutto positiva per Francesco Bagnaia in occasione della seconda giornata valida per i test collettivi di MotoGP attualmente in fase di...

MotoGP, Alex Marquez: “Abbiamo fatto un ottimo lavoro nei test, mi sento più pronto dell’anno scorso”Alex Marquez si presenta al via del Mondiale MotoGP 2026 da vice-campione iridato in carica, dopo aver disputato di gran lunga la miglior stagione...

Desmosedici GP25 Ngebul, Bagnaia Juara MotoGP Jepang #peccobagnaia #gp25 #marqmarquez #motogphariini

MotoGp: Thailandia; Bagnaia 'la moto mi piace, tutto fa sperare in un buon 2026'La moto mi piace, test andati bene. Tutto fa sperare in un buon 2026. Parola del pilota del Ducati Team Francesco Bagnaia a Sky Sport alla vigilia del debutto Mondiale a Buriram in Thailandia. (ANSA ... ansa.it

MotoGP 2026. GP di Tailandia. Pecco Bagnaia: Per questo GP non mi metto tra i favoriti, visto l'anno scorsoP ecco Bagnaia inizia il Mondiale 2026 con tanta voglia di riscatto. Dopo una stagione 2025 difficile e lontana dagli standard a cui ci aveva abituato dal 2021 al 2024 (secondo, primo, primo, secondo) ... moto.it

Un dietro le quinte che svela le offerte che hanno portato Bagnaia a scegliere Aprilia. Yamaha ha rilanciato, ma la durata del contratto ha fatto la differenza. Il tutto tra milioni e strategie di mercato. #misterhelmet #MotoGP #Bagnaia #ApriliaRacing #YamahaMo - facebook.com facebook

Bagnaia: "Questa Ducati mi piace, test andati bene. Tutto fa sperare in un buon 2026" #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #ThaiGP x.com