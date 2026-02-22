MotoGP Francesco Bagnaia | La moto mi piace molto situazione migliore rispetto al 2025

Francesco Bagnaia si mostra entusiasta dopo aver completato con successo la seconda giornata di test in Thailandia, grazie a miglioramenti tecnici sulla sua moto. La sua attenzione si concentra sulle sensazioni di guida, che risultano più positive rispetto allo scorso anno. Bagnaia ha dichiarato di sentirsi più a suo agio e di aver ottenuto dati utili per il proseguimento della stagione. La squadra analizza ora i risultati per ottimizzare ulteriormente le prestazioni.

Una giornata tutto positiva per Francesco Bagnaia in occasione della seconda giornata valida per i test collettivi di MotoGP attualmente in fase di svolgimento in Thailandia, a Buriram. Il ducatista infatti nella mattina ha segnato uno dei migliori riferimenti cronometrici, raccogliendo un gap di 0’’047 rispetto al compagno di squadra Marquez, il quale ha segnato 1’28’’836. Poi nel pomeriggio “Pecco” si è concentrato principalmente sul passo gara, sfoggiando il tempo costante sull’1’30’’5-1’30’’6. Una volta giunto in mixed zone, il nativo di Torino ha commentato quanto fatto: “È stato un buon time attack – ha detto Francesco Bagnaia -. 🔗 Leggi su Oasport.it

