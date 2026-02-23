Alex Marquez | Quest' anno mi sento più pronto per la lotta

Alex Marquez ha dichiarato di sentirsi più pronto per la stagione a causa dei miglioramenti fisici e tecnici raggiunti durante l'inverno. La sua preparazione si è concentrata su allenamenti intensi e test su nuove moto, che gli hanno permesso di aumentare la fiducia. Marquez si mostra deciso a lottare per i risultati migliori, puntando a migliorare le sue prestazioni rispetto all’anno scorso. La stagione è appena iniziata e lui vuole già farsi notare.

La pre-stagione della MotoGP 2026 si apre con un quadro chiaro: Alex Marquez si presenta in forma e determinato a confermare i progressi mostrati nella stagione precedente. tra testiti in malesia e una tappa in thailandia, il ventiseienne di cervera ha saputo mettere in evidenza velocità costante e affidabilità, elementi chiave per affrontare l’anno che arriva. Nei primi test di sebang, il pilota ha siglato il miglior tempo sul giro e si è distinto nella simulazione di sprint più rapida, consolidando una base competitiva per la stagione. Nel successivo raduno di buriram, a pochi giorni dal via, Marquez è risultato il più veloce tra le sessioni di sabato e ha chiuso al quinto posto nella corsa di domenica, a meno di tre decimi dal record del tracciato stabilito da Bezzecchi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

