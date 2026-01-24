Charles e Lewis ultima chiamata Nuova Ferrari vecchio obiettivo | Una sfida per noi e per i tifosi

Charles Leclerc e Lewis Hamilton si preparano al debutto della nuova Ferrari SF26, un momento atteso da entrambi. Per i piloti, la monoposto rappresenta molto più di un mezzo di gara: è un simbolo di passione e sfida personale. Questa imminente stagione sarà un banco di prova non solo per i piloti, ma anche per i tifosi, in un percorso che combina tradizione e innovazione nel mondo della Formula 1.

Impressione secca: Charles Leclerc e Lewis Hamilton non vedevano l’ora. Di scoprire la SF26. Perché per un pilota la monoposto è un pezzo di vita, è un angolo di cuore, è un bivio tra speranza e disincanto. Seconda sensazione: i pochissimi giri percorsi ieri a Fiorano non hanno certo placato le ansie di Carletto e del Baronetto. Entrambi aspettano il primo confronto con la concorrenza (mancherà solo la Williams, in ritardo), da lunedì a Barcellona. Infine, inutile ricorrere a supercazzole e giri di parole. Siamo al dentro o fuori. Se anche questa Rossa fosse un flop, dubito che nel 2027 Leclerc e Hamilton saranno ancora a Maranello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

