Iniziato il Ramadan nella piccola moschea di Viterbo | Siamo tanti serve un nuovo spazio

Il Ramadan è iniziato nella piccola moschea di Viterbo, dove molti fedeli si sono ritrovati per pregare e condividere momenti di fede. La causa è la limitata capienza dello spazio attuale, che non permette a tutti di partecipare comodamente. La comunità islamica si riunisce ogni sera, creando una grande assemblea di persone, alcune delle quali arrivano da fuori città. La richiesta di un nuovo luogo di culto cresce, mentre si cerca di trovare una soluzione adeguata per accogliere tutti. La situazione rimane al centro delle conversazioni locali.

È il momento del raccoglimento e della preghiera, ma anche della condivisione, per la comunità islamica. Anche a Viterbo è iniziato il Ramadan, il mese sacro, e il punto di riferimento per i fedeli della Tuscia restano i locali di via Enrico Viventi. Una piccola moschea che diventa il cuore pulsante di centinaia di persone pronte a rispettare il precetto del digiuno dall'alba al tramonto. A spiegare il senso profondo del Ramadan è Nedir Hachemi, copresidente dell'associazione islamica di Viterbo, che sottolinea come non si tratti solo di astinenza da cibo e acqua ma di un vero percorso interiore: "In questo mese sacro, durante il giorno digiuniamo, cerchiamo di non mangiare e bere e le persone devono unirsi, aiutarsi per stare insieme".🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Felice Iossa: «Siamo in una fase storica drammatica, serve un nuovo riformismo»Felice Iossa, noto esponente socialista riformista e già deputato, analizza la situazione politica attuale sottolineando la necessità di un nuovo approccio riformista.

Alluvioni, il diktat dei tecnici: "Il Ponte nuovo va rifatto". Il sindaco: "Siamo pronti, ma non per una 'mostruosità', serve un compromesso"In risposta alle recenti alluvioni, i tecnici insistono sulla necessità di rifare il ponte di Cesena per migliorare la sicurezza idraulica.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.