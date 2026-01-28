Napoli aperta la camera ardente dell' ex vicesindaco Tino Santangelo
Alle 10 in punto è stata aperta la camera ardente dell'ex vicesindaco Tino Santangelo nella sala dei Baroni a Napoli. La famiglia e alcuni colleghi si sono radunati per l'ultimo saluto, mentre la città si prepara a dare l'addio a una figura pubblica molto conosciuta.
Alle 10 puntuale é stata aperta la Camera ardente nella sala dei Baroni, a Napoli, di Tino Santangelo. Ad accogliere la bara la famiglia con la figlia Marella e la vicesindaca di Napoli Laura Lieto. Il sindaco Gaetano Manferdi è a Roma per un impegno istituzionale in Anci. Ma quello che colpisce è che al Maschio Angioino ci sta una pezzo della Napoli che ha posto le basi dello sviluppo che si sta mettendo in campo. Dalla sinistra alla destra non sono mancati quelli che con Santangelo hanno condiviso un lungo percorso. C’è l’ex sindaco Riccardo Marone, ma ci sono anche Massimo Paolucci ed Enrico Cardillo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
