Alle 10 in punto è stata aperta la camera ardente dell'ex vicesindaco Tino Santangelo nella sala dei Baroni a Napoli. La famiglia e alcuni colleghi si sono radunati per l'ultimo saluto, mentre la città si prepara a dare l'addio a una figura pubblica molto conosciuta.

Alle 10 puntuale é stata aperta la Camera ardente nella sala dei Baroni, a Napoli, di Tino Santangelo. Ad accogliere la bara la famiglia con la figlia Marella e la vicesindaca di Napoli Laura Lieto. Il sindaco Gaetano Manferdi è a Roma per un impegno istituzionale in Anci. Ma quello che colpisce è che al Maschio Angioino ci sta una pezzo della Napoli che ha posto le basi dello sviluppo che si sta mettendo in campo. Dalla sinistra alla destra non sono mancati quelli che con Santangelo hanno condiviso un lungo percorso. C’è l’ex sindaco Riccardo Marone, ma ci sono anche Massimo Paolucci ed Enrico Cardillo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, aperta la camera ardente dell'ex vicesindaco Tino Santangelo

Approfondimenti su Tino Santangelo

L'ex vicesindaco di Napoli, Tino Santangelo, è deceduto in modo tragico.

È deceduto Tino Santangelo, noto notaio e figura pubblica di Napoli, all’età di 89 anni.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Napoli, la camera ardente dell'ex vicesindaco Santangelo

Ultime notizie su Tino Santangelo

Argomenti discussi: Napoli, morto Sabatino Santangelo: la camera ardente nella Sala dei Baroni; Camera ardente al Maschio Angioino di Napoli per Sabatino Santangelo; Napoli: domani camera ardente per Tino Santangelo al Maschio Angioino; Esce in sala 'Averno Hotel' di Pino Carbone, Napoli in una stanza.

Napoli, aperta la camera ardente dell'ex vicesindaco Tino SantangeloAlle 10 puntuale é stata aperta la Camera ardente nella sala dei Baroni, a Napoli, di Tino Santangelo. Ad accogliere la bara la famiglia con ... msn.com

Maschio Angioino, aperta la camera ardente per SantangeloTributo bipartisan all’ex vicesindaco della giunta Iervolino. Il sindaco Manfredi assente per impegni a Roma con l’Anci ... msn.com

Napoli – Sabatino Santangelo, ex vicesindaco di Napoli con l’amministrazione Rosa Russo Iervolino, si è tolto la vita lunedì mattina nella sua abitazione partenopea. A un giorno dalla tragedia, la figlia Mariella ricostruisce il dramma in un’intervista a Repubbli x.com

Napoli, 29 gennaio i funerali dell'ex vicesindaco Sabatino Santangelo #Napoli #funerali #vicesindaco #PositanoNotizie #PNo - facebook.com facebook