A Roma, nella Fondazione Pm23, è stata aperta la camera ardente in ricordo di Valentino Garavani. In piazza Mignanelli si sono riuniti pubblico, istituzioni e amici per rendere omaggio allo stilista, simbolo della moda italiana. L’evento rappresenta un momento di commozione e rispetto, testimonianza dell’importanza che Valentino ha avuto nel panorama della moda e della cultura.

In piazza Mignanelli l’apertura della camera ardente. Composta partecipazione di pubblico, istituzioni e amici per l’ultimo saluto allo stilista. Roma ha aperto le porte all’ultimo omaggio a Valentino Garavani. Nella sede della sua Fondazione Pm23 in piazza Mignanelli è stata inaugurata la camera ardente dello stilista scomparso all’età di 93 anni. Fin dalle prime ore della mattina una folla silenziosa si è raccolta davanti all’edificio, in attesa di entrare e rendere omaggio a una delle figure centrali della moda italiana e internazionale. Il feretro è stato collocato all’interno della fondazione in un allestimento sobrio, segnato da fiori chiari e da una rosa rossa, richiamo discreto al colore simbolo della sua carriera. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - L’ultimo addio a Valentino Garavani, aperta a Roma la camera ardente nella Fondazione Pm23

Addio a Valentino Garavani, morto a 93 anni lo stilista e “ultimo imperatore della moda”, camera ardente a Roma a spazio PM23È scomparso Valentino Garavani, celebre stilista e figura di rilievo nel mondo della moda, alla veneranda età di 93 anni.

Addio a Valentino Garavani, morto a 93 anni lo stilista e “ultimo imperatore della moda”, camera ardente il 21 e 22 gennaio a Roma a spazio PM23Valentino Garavani, rinomato stilista e figura di spicco nel mondo della moda, è deceduto all'età di 93 anni.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: L'ultimo addio a Francesco e Paolo Foglino, fissata la data dei funerali; Montevarchi ha salutato Rolando Nannicini: una Collegiata gremita per l’ultimo addio; Addio al maestro delle sei corde. L’ultimo saluto al grande Bob Rose; Stefano De Martino, l'ultimo addio al padre Enrico: oggi i funerali a Torre Annunziata.

Gemma Galgani verso l'addio a Uomini e Donne, le lacrime, il malore e la lite con Tinì Cansino: «Sono qui da 17 anni...»Gemma Galgani torna al centro della scena di Uomini e Donne, ma questa volta non per una nuova conoscenza sentimentale. Durante l’ultima registrazione del dating show, avvenuta il 20 ... leggo.it

Varese, L'ultimo addio della città all'editore Pietro Macchione Un evento luttuoso per la cultura a Varese, la morte dell'editore Pietro Macchione. Tanti i commenti e gli elogi apparsi sui media. Una città intera che si è soffermata per ricordare uno dei grandi prot - facebook.com facebook

Valentino Garavani in una storica intervista di Fazio a Che Tempo Che Fa tra Metropolitan Museum, la Regina Elisabetta che si fa il mazzo, il ritiro dalle scene nel 2008 e il suo rosso... distacco adesso più profondo...addio, ultimo imperatore #Valentino #Valent x.com