L’ultimo addio a Valentino Garavani aperta a Roma la camera ardente nella Fondazione Pm23

A Roma, nella Fondazione Pm23, è stata aperta la camera ardente in ricordo di Valentino Garavani. In piazza Mignanelli si sono riuniti pubblico, istituzioni e amici per rendere omaggio allo stilista, simbolo della moda italiana. L’evento rappresenta un momento di commozione e rispetto, testimonianza dell’importanza che Valentino ha avuto nel panorama della moda e della cultura.

Roma ha aperto le porte all'ultimo omaggio a Valentino Garavani. Nella sede della sua Fondazione Pm23 in piazza Mignanelli è stata inaugurata la camera ardente dello stilista scomparso all'età di 93 anni. Fin dalle prime ore della mattina una folla silenziosa si è raccolta davanti all'edificio, in attesa di entrare e rendere omaggio a una delle figure centrali della moda italiana e internazionale. Il feretro è stato collocato all'interno della fondazione in un allestimento sobrio, segnato da fiori chiari e da una rosa rossa, richiamo discreto al colore simbolo della sua carriera.

