morto piero barucci ex ministro del tesoro con amato e ciampi

FIRENZE – L’economista Piero Barucci, 92 anni, è morto a Firenze, sua città natale oggi, 26 febbraio 2026. Barucci è stato presidente del Monte dei Paschi di Siena (1983-1990) e dell’Associazione Bancaria italiana (1987-1991), ministro del Tesoro tra il 1992 e il 1994 prima nel governo guidato da Giuliano Amato premier e poi con Carlo Azeglio Ciampi. È stato anche amministratore delegato del Credito Italiano e consigliere di amministrazione dell’Iri fino alla sua chiusura. Ha fatto parte per sette anni della Autorità Garante della concorrenza e del mercato. Ha insegnato nelle Università di Siena e di Firenze, dove si era laureato nel 1959 e di cui è stato preside della facoltà di Economia e commercio. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Firenze, 26 febbraio 2026 – È morto oggi a Firenze, sua città natale, l'economista Piero Barucci, 92 anni.

