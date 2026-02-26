E’ morto l’economista Piero Barucci E’ stato ministro con Amato e Ciampi

È venuto a mancare l’economista Piero Barucci, noto per aver ricoperto ruoli di rilievo nel governo italiano. La sua carriera si è sviluppata tra studi e incarichi pubblici, lasciando un segno nel panorama economico nazionale. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il settore e per chi lo ha conosciuto nel corso degli anni.

Firenze, 26 febbraio 2026 – È morto oggi a Firenze, sua città natale, l'economista Piero Barucci, 92 anni. Nato il 29 giugno 1933, Barucci è stato presidente del Monte dei Paschi di Siena (1983-1990) e dell'Associazione Bancaria italiana (1987-1991), ministro del Tesoro tra il 1992 e il 1994 prima nel governo guidato da Giuliano Amato premier e poi con Carlo Azeglio Ciampi. È stato anche amministratore delegato del Credito Italiano e consigliere di amministrazione dell'Iri fino alla sua chiusura. Ha fatto parte per sette anni della Autorità Garante della concorrenza e del mercato. Ha insegnato nelle Università di Siena e di Firenze, dove si era laureato nel 1959 e di cui è stato preside della facoltà di Economia e commercio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

