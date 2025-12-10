A Davide Toffolo il premio Piero Ciampi a fumetti

Sabato 13 dicembre si svolge la XXVIII edizione del Premio Ciampi, durante la quale verranno consegnati riconoscimenti a figure di spicco della musica e del fumetto. Davide Toffolo riceverà il prestigioso Premio “Piero Ciampi a Fumetti”, mentre i Tre Allegri Ragazzi Morti verranno premiati con il Premio alla Carriera, celebrando il loro contributo artistico.

Roma, 10 dic. (askanews) – Sabato 13 dicembre, in occasione della XXVIII edizione del Premio Ciampi, verranno consegnati due importanti riconoscimenti: Davide Toffolo riceverà il Premio “Piero Ciampi a Fumetti”, mentre i Tre Allegri Ragazzi Morti saranno insigniti del Premio Ciampi alla Carriera. Nel corso della serata, che si terrà al Teatro Goldoni di Livorno, Toffolo sarà sul palco con una performance originale pensata appositamente per l’occasione, per poi esibirsi insieme ai Tre Allegri Ragazzi Morti. Accanto a loro, numerosi altri protagonisti della scena musicale contemporanea, che si alterneranno tra esibizioni e riconoscimenti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it