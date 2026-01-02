Ferroviere morto di tumore il giudice dispone maxi risarcimento alla famiglia | Ha lavorato in ambienti contaminati da amianto
Il tribunale di Messina ha stabilito un maxi risarcimento a favore della famiglia di un ex dipendente ferroviere deceduto per mesotelioma pleurico, collegato all'esposizione all’amianto sul lavoro. Rete Ferroviaria Italiana è stata condannata per aver operato in ambienti contaminati, evidenziando le responsabilità legate alla tutela della salute dei lavoratori. Questa sentenza sottolinea l'importanza della prevenzione e della corretta gestione dei rischi professionali.
Il tribunale di Messina ha condannato Rete Ferroviaria Italiana per la morte di un ex dipendente messinese dei traghetti colpito da mesotelioma pleurico, patologia direttamente riconducibile all'esposizione professionale all'amianto. La sentenza accoglie il ricorso promosso dagli eredi del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
