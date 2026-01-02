Ferroviere morto di tumore il giudice dispone maxi risarcimento alla famiglia | Ha lavorato in ambienti contaminati da amianto

Il tribunale di Messina ha stabilito un maxi risarcimento a favore della famiglia di un ex dipendente ferroviere deceduto per mesotelioma pleurico, collegato all'esposizione all’amianto sul lavoro. Rete Ferroviaria Italiana è stata condannata per aver operato in ambienti contaminati, evidenziando le responsabilità legate alla tutela della salute dei lavoratori. Questa sentenza sottolinea l'importanza della prevenzione e della corretta gestione dei rischi professionali.

