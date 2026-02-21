Il ghiaccio secco il trapianto e l’Ecmo | cosa rischiano i medici indagati per la morte di Domenico il bimbo dal cuore bruciato

Domenico, un bambino di due anni e due mesi con un cuore gravemente danneggiato, è morto dopo un intervento complesso che ha coinvolto l’uso di ghiaccio secco, trapianto ed Ecmo. La sua scomparsa ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di sei medici, con possibili ulteriori coinvolgimenti. Gli esperti avevano tentato di salvare il piccolo in condizioni delicate, ma qualcosa è andato storto. La vicenda resta sotto stretta osservazione delle autorità.

Con la morte del piccolo Domenico, il bambino di due anni e due mesi a cui è stato trapiantato un cuore danneggiato, si aggrava la posizione dei sei indagati, a cui a breve se ne potrebbero aggiungere anche altri. Il reato di cui dovranno rispondere è omicidio colposo, non più quello di lesione colpose gravi. Il prossimo passo degli inquirenti della VI della procura di Napoli sarà disporre il sequestro della salma del bimbo e, contestualmente, anche l’autopsia. Al termine dell’esame, il muscolo cardiaco trapiantato al piccolo Domenico lo scorso 23 dicembre sarà posto sotto sequestro in vista di ulteriori accertamenti medici.🔗 Leggi su Open.online

