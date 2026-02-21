Il ghiaccio secco il trapianto e l’Ecmo | cosa rischiano i medici indagati per la morte di Domenico il bimbo dal cuore bruciato
Domenico, un bambino di due anni e due mesi con un cuore gravemente danneggiato, è morto dopo un intervento complesso che ha coinvolto l’uso di ghiaccio secco, trapianto ed Ecmo. La sua scomparsa ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di sei medici, con possibili ulteriori coinvolgimenti. Gli esperti avevano tentato di salvare il piccolo in condizioni delicate, ma qualcosa è andato storto. La vicenda resta sotto stretta osservazione delle autorità.
Con la morte del piccolo Domenico, il bambino di due anni e due mesi a cui è stato trapiantato un cuore danneggiato, si aggrava la posizione dei sei indagati, a cui a breve se ne potrebbero aggiungere anche altri. Il reato di cui dovranno rispondere è omicidio colposo, non più quello di lesione colpose gravi. Il prossimo passo degli inquirenti della VI della procura di Napoli sarà disporre il sequestro della salma del bimbo e, contestualmente, anche l’autopsia. Al termine dell’esame, il muscolo cardiaco trapiantato al piccolo Domenico lo scorso 23 dicembre sarà posto sotto sequestro in vista di ulteriori accertamenti medici.🔗 Leggi su Open.online
Il dramma del cuore ‘bruciato’: dal ghiaccio secco alle procedure per il trapiantoUna tragedia sconvolge Napoli: un bambino di soli 4 anni aveva donato il suo cuore, destinato a salvare un’altra vita.
Trapianto cuore "bruciato", sei tra medici e paramedici indagati dai pm di Napoli. Il bimbo "sta peggiorando"
La Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati sei persone, tra medici e paramedici, per il caso del trapianto di cuore su un bambino di due anni avvenuto al Monaldi lo scorso 23 dicembre.
Domenico morto, tutti gli errori commessi: il ghiaccio secco, il contenitore obsoleto e la mancanza di formazione specifica
Domenico ha smesso di soffrire questa mattina. Dopo venti giorni di calvario che hanno tenuto con il fiato sospeso la sua famiglia e tutta l'Italia, la vicenda si chiude ...
È morto il piccolo Domenico, il bimbo trapiantato a Napoli
È morto il piccolo Domenico, il bimbo di due anni a cui è stato trapiantato un cuore gravemente danneggiato perché trasportato a contatto con del ghiaccio secco. Il suo cuore ha smesso di battere ...
Il bimbo è affetto da cardiomiopatia dilatativa. All'arrivo a Napoli l'organo era danneggiato e lesionato. Forse a causa del ghiaccio secco usato nella conservazione. Ora lui è attaccato all'Ecmo. E in pericolo di vita