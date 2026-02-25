Morte Domenico il cuore trasportato in un comune box frigo | Ghiaccio secco fornito da due infermiere

La morte di Domenico è stata causata dal suo cuore trasportato in un normale box frigo, con l'aiuto di ghiaccio secco fornito da due infermiere. Questo dettaglio ha sollevato molte domande sulla gestione del trasporto. La procura ha incaricato un perito di analizzare i contenuti dei cellulari di sette medici coinvolti, per chiarire eventuali responsabilità o omissioni. Le indagini proseguono per fare luce su questa vicenda.

Il contenitore che ha trasportato il cuore destinato al piccolo Domenico era "di plastica, non sigillato", "simile a quelli che si usavano qualche anno fa per andare in spiaggia, in campagna o a un campeggio". Lo riporta il quotidiano Il Mattino. Nel box, portato a spalla - come "quelli che ancora oggi maneggiano i venditori di bibite all'esterno degli stadi" - era stato messo del ghiaccio secco, che stando a quanto emerso si stabilizza a -80 gradi (anziché -4 gradi, come il ghiaccio tradizionale). Un elemento che, secondo gli inquirenti, ha di fatto danneggiato le fibre del muscolo cardiaco, così da renderlo inutilizzabile. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

