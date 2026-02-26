Morte Domenico Il cuore era una pietra durissima | la testimonianza di un sanitario presente in sala operatoria

Durante un intervento presso l'ospedale Monaldi, un sanitario ha descritto il cuore arrivato da Bolzano come completamente congelato e molto duro. La testimonianza evidenzia le condizioni del cuore prima dell'operazione, suscitando domande sulla sua conservazione e sul metodo utilizzato. La vicenda ha attirato l’attenzione su aspetti legati alle procedure di trasporto e conservazione degli organi.

Il cuore giunto all'ospedale Monaldi da Bolzano e destinato al piccolo Domenico Caliendo "era congelato", una "pietra durissima". Così lo descrive un sanitario che era presente in sala operatoria il 23 dicembre 2025 quando è stato eseguito il trapianto del cuore danneggiato, in una testimonianza. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Morte Domenico, la lite in sala operatoria e il giallo sul ghiaccio secco: cosa è successo al cuoreLa mattina del 23 dicembre, nella sala operatoria dell'ospedale Ospedale San Maurizio di Bolzano, l'atmosfera si sarebbe fatta incandescente.

Morte del piccolo Domenico: “Ma cosa fate?”. La lite in sala operatoria e il cuore “scongelato” con l’acqua calda. L’ira del papàOrmai è sulla pelle di tutti noi e nella mente e nei cuori di un Paese intero: quella che doveva essere la cronaca di un miracolo di Natale si è...

Morte Domenico, la lite in sala operatoria e il giallo sul ghiaccio secco: cosa è successo al cuoreNuovi dettagli sulla morte di Domenico: sotto indagine le procedure di espianto e l’uso del ghiaccio secco per il cuore destinato al trapianto. tgcom24.mediaset.it

Il cuore di Domenico rimosso 4 minuti prima dell’arrivo dell’organo da trapiantareLe testimonianze dei sanitari ascoltati dalla Procura di Napoli sulla morte del piccolo Domenico. Il cuore del piccolo Domenico espiantato 4 minuti prima dell'arrivo dell'organo da trapiantare arriva ... fanpage.it

