A Perugia è iniziato il processo relativo alla morte di Andrea Prospero, il giovane di 19 anni di Lanciano deceduto nel gennaio 2025 in un bed and breakfast del centro storico. Questa udienza segna un nuovo tentativo di patteggiamento, mentre il padre del ragazzo ha sottolineato l’importanza di ottenere una giustizia autentica, senza desideri di vendetta. La vicenda resta al centro dell’attenzione pubblica e giudiziaria.

Perugia, 22 gennaio 2026 – È iniziata a Perugia la prima udienza del processo legato alla morte di Andrea Prospero, il 19enne di Lanciano (Chieti) trovato senza vita nel gennaio 2025 in un bed and breakfast del centro storico del capoluogo umbro. Davanti alla Corte d’assise di Perugia si è aperto il procedimento a carico di un 18enne romano, accusato di istigazione o aiuto al suicidio. caso Prospero udienza corte d'Assise- aula Nuovo tentativo di patteggiamento. L’udienza si è conclusa con un rinvio. La difesa dell’imputato ha annunciato un nuovo tentativo di patteggiamento, chiedendo tempo per definire l’accordo con la Procura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Processo Andrea Prospero, nuovo tentativo di patteggiamento. Il padre: “Non vogliamo vendetta, ma vera giustizia”

