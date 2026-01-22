Morte Andrea Prospero processo rinviato per un nuovo tentativo di patteggiamento

Oggi, 22 gennaio, si svolge una nuova udienza del processo presso la Corte d'assise di Perugia, riguardante il diciannovenne romano accusato di aver contribuito al suicidio di Andrea Prospero, studente di Lanciano, morto nel gennaio 2025. Il procedimento è stato rinviato per un nuovo tentativo di petteggiamento. La vicenda approfondisce le responsabilità e le dinamiche legate a questo tragico evento.

Nuova udienza oggi, 22 gennaio, del processo davanti alla Corte d'assise di Perugia al diciannovenne romano accusato di istigazione o aiuto al suicidio in relazione alla morte di Andrea Prospero, lo studente di Lanciano trovato morto nel gennaio del 2025 in un bed and breakfast del centro storico.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Processo Andrea Prospero, nuovo tentativo di patteggiamento. Il padre: “Non vogliamo vendetta, ma vera giustizia”A Perugia è iniziato il processo relativo alla morte di Andrea Prospero, il giovane di 19 anni di Lanciano deceduto nel gennaio 2025 in un bed and breakfast del centro storico.

