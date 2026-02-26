Morte del 45enne durante il ricovero in Pischiatria | la procura dispone l' autopsia

Si indaga per il momento contro ignoti, per responsabilità colposa per morte in ambito sanitario in relazione a omicidio colposo. La denuncia dei famigliari dell'uomo: in precedenza lo avevano trovato in uno stato catatonico. Era stato disposto anche il sequestro della cartella clinica BRINDISI - La procura di Brindisi vuole fare chiarezza sul decesso di un uomo di 45 anni, avvenuto durante il ricovero presso il reparto di Psichiatria dell'ospedale “Perrino” di Brindisi: disposta l'autopsia. La morte risale al 2 febbraio 2026. In seguito alla denuncia dei famigliari, il pm Francesco Carluccio ha aperto un fascicolo, per ora contro ignoti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

