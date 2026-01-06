La Procura dispone l' autopsia per la morte della dodicenne Azzurra Breda

La Procura di Padova ha avviato un'indagine per omicidio colposo dopo la morte della dodicenne Azzurra Breda, avvenuta mentre era ricoverata in terapia intensiva pediatrica. È stata disposta un’autopsia per chiarire le cause del decesso, avvenuto nell’ultimo giorno dell’anno presso l’Azienda Ospedale Università di Padova. L’inchiesta mira a fare luce su eventuali responsabilità e circostanze legate alla vicenda.

🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - La Procura dispone l'autopsia per la morte della dodicenne Azzurra Breda

