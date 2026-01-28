Cade da sette metri muore 58enne | la Procura dispone l' autopsia e il sequestro dell' area

Un uomo di 58 anni, Vincenzo Itasi, è morto dopo essere caduto da un'altezza di sette metri in un'azienda agricola di Vicofertile. L’incidente è avvenuto poco prima delle 16 di martedì 27 gennaio, mentre l’uomo partecipava a lavori di ristrutturazione. La Procura ha già disposto l’autopsia e il sequestro dell’area per capire cosa sia andato storto. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per Itasi non c’era più nulla da fare.

È il 58enne Vincenzo Itasi la vittima del gravissimo incidente sul lavoro, avvenuto poco prima delle ore 16 di martedì 27 gennaio all'interno di un'azienda agricola di Vicofertile, dove erano in corso alcuni lavori di ristrutturazione. Secondo i primi accertamenti l'uomo sarebbe precipitato da.🔗 Leggi su Parmatoday.it Approfondimenti su Vincenzo Itasi Bimbo di 2 mesi muore nella notte a Roma: ipotesi rigurgito, ma la Procura vuole vederci chiaro e dispone autopsia Un neonato di due mesi è deceduto a Roma durante la notte. Federica Torzullo, la procura dispone il sequestro della villa dei genitori di Carlomagno La procura di Civitavecchia ha disposto il sequestro della villa di Anguillara, residenza dei genitori di Claudio Carlomagno, coinvolto nel caso di Federica Torzullo. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Vincenzo Itasi Argomenti discussi: Cade da sette metri di altezza mentre lavora e sbatte la testa, morto un operaio 59enne in provincia di Parma; Cade da sette metri, muore 58enne: la Procura dispone l'autopsia e il sequestro dell'area; Grave infortunio sul lavoro, operaio cade da un'impalcatura: trasportato d'urgenza in ospedale; Camion urta il braccio che regge il cestello: fa un volo di 6 metri. Cade da sette metri di altezza mentre lavora e sbatte la testa, morto un operaio 59enne in provincia di ParmaL'uomo stava svolgendo dei lavori di ristrutturazione in un'azienda agricola a Vicofertile (Parma): è precipitato da una stalla, sbattendo la testa su una macchina tagliafieno ... corrieredibologna.corriere.it Cede pannello e cade da sette metri, grave un operaioÈ precipitato da un'altezza di sette metri mentre effettua lavori di pulizia all'interno di un deposito commerciale. Un operaio di 26 anni è rimasto gravemente ferito nella zona industriale di ... ansa.it Trasferta amara per l’Edimes Sanmaurense che, pur guidando per 35’, cade sul parquet di Venegono Decisivo un ultimo quarto parecchio difficoltoso (25-11 interno) per un'Edimes che si ferma dopo sette vittorie consecutive Ora testa a giovedì per il tur - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.