Morte Daniela Ruggi la lista con 13 nomi e il test di gravidanza | si indaga sui contatti della 32enne

Sono ancora in corso le indagini sulla scomparsa di una giovane donna di 32 anni, i cui resti sono stati trovati alcuni mesi fa. La polizia sta verificando i possibili contatti e le ultime attività della vittima, mentre si cercano risposte su ciò che potrebbe aver portato alla sua morte. Le autorità continuano a raccogliere elementi utili per chiarire la vicenda.

È ancora un mistero la morte di Daniela Ruggi, la 32enne scomparsa a settembre 2024 e i cui resti sono stati trovati a gennaio scorso. Rinvenuta nella sua abitazione una lista di 13 nomi e un test di gravidanza: si indaga sui suoi contatti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Caso Daniela Ruggi, l’inchiesta: spuntano un quaderno e una lista con 13 nomi. Contatti al setaccioModena, 26 febbraio 2026 – Il 19 settembre del 2024 si muove tra Palagano, Toano e Villa Minozzo, nel reggiano.

Poco prima della scomparsa Daniela Ruggi acquistò un test di gravidanzaPoco prima di sparire, nel settembre del 2024, Daniela Ruggi ha acquistato un test di gravidanza in farmacia.

Daniela Ruggi, l’ipotesi: uccisa dove hanno trovato il teschio, improbabile la morte accidentaleSi indaga per omicidio a carico di ignoti per la morte di Daniela Ruggi, le cui ossa sono state trovate il primo gennaio scorso nei pressi della torre ... fanpage.it

Svolta nel caso della morte di Daniela Ruggi, Procura apre fascicolo per omicidio contro ignotiQuello di Daniela Ruggi è un caso di omicidio, secondo la Procura di Modena. La ragazza sarebbe morta dove sono stati trovati i resti ... virgilio.it

Quarto Grado. . "Per me si tratta di omicidio" Carmelo Abbate non ha dubbi sul giallo della morte di Daniela Ruggi #Quartogrado facebook

