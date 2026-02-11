Poco prima della scomparsa Daniela Ruggi acquistò un test di gravidanza

Poco prima di sparire, nel settembre del 2024, Daniela Ruggi si era recata in farmacia e aveva comprato un test di gravidanza. La frase sembra semplice, ma potrebbe nascondere qualcosa di più grande. La polizia sta indagando sui suoi ultimi movimenti prima della scomparsa.

Poco prima di sparire, nel settembre del 2024, Daniela Ruggi ha acquistato un test di gravidanza in farmacia. L'acquisto accende ora i riflettori su possibili frequentazioni a rischio della 32enne. In passato, infatti, come lei stessa raccontava, più persone avevano approfittato della sua fragilità psichica.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Daniela Ruggi Daniela Ruggi comprò un test di gravidanza prima di scomparire Daniela Ruggi è scomparsa dopo aver acquistato un test di gravidanza in farmacia a Modena. Daniela Ruggi, trovato un nuovo reperto. Dal test di gravidanza comprato prima di sparire all'uomo misterioso in auto: cosa non torna Emergono nuovi dettagli sulla scomparsa di Daniela Ruggi, la donna di 32 anni i cui resti sono stati trovati vicino alla Torre Pignone. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Daniela Ruggi Argomenti discussi: L'FBI ha diffuso dei video di una persona col passamontagna che era a casa della madre di Savannah Guthrie poco prima della sua scomparsa; Paura seconda, la poesia di Vittorio Sereni sulla resa incondizionata al sonno eterno; Padova, si sposa in ospedale prima di morire: non c'è tempo per ordinare le fedi, la madre le lavora all'uncinetto. La foto commovente postata dai medici; Terrore in quota: il figlio perde contatto con il padre scomparso da ore. Droni, elicotteri e squadre del soccorso alpino in azione. Poco prima della scomparsa Daniela Ruggi acquistò un test di gravidanzaPoco prima di sparire, nel settembre del 2024, Daniela Ruggi ha acquistato un test di gravidanza in farmacia. L’acquisto accende ora i riflettori su possibili frequentazioni a rischio della 32enne. In ... fanpage.it L'ultimo mistero: Daniela Ruggi pensava di essere incinta - facebook.com facebook Daniela Ruggi morta, nel luogo dove è stato trovato il teschio già sei sopralluoghi: il giallo dei resti nell'edificio pericolante x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.