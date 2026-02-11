Poco prima della scomparsa Daniela Ruggi acquistò un test di gravidanza

Poco prima di sparire, nel settembre del 2024, Daniela Ruggi si era recata in farmacia e aveva comprato un test di gravidanza. La frase sembra semplice, ma potrebbe nascondere qualcosa di più grande. La polizia sta indagando sui suoi ultimi movimenti prima della scomparsa.

Poco prima di sparire, nel settembre del 2024, Daniela Ruggi ha acquistato un test di gravidanza in farmacia. L'acquisto accende ora i riflettori su possibili frequentazioni a rischio della 32enne. In passato, infatti, come lei stessa raccontava, più persone avevano approfittato della sua fragilità psichica.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

