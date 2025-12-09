Tagli sul corpo Dramma in Italia mamma trovata morta così | scena agghiacciante è giallo
Mistero a Lucera, nel Foggiano, dove questa mattina il corpo di una donna di 32 anni, originaria della Nigeria, è stato trovato senza vita all’interno di un’abitazione di via De Peppo. A fare la tragica scoperta è stato il marito, che ha immediatamente lanciato l’allarme. La donna è stata rinvenuta nel bagno, in circostanze che gli investigatori definiscono al momento “non chiare”, aprendo uno scenario complesso che necessita di approfondimenti tecnici e medico–legali. Durante la prima ispezione cadaverica, il medico legale ha individuato alcune ferite sul corpo della 32enne. Lesioni che, secondo i primi riscontri, non sarebbero sufficienti a spiegare la causa della morte, né compatibili con un evento violento immediatamente letale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
