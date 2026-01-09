Una tragedia si è verificata a Guardia Sanframondi, in provincia di Benevento, dove due anziani sono stati trovati senza vita nel laghetto vicino a un’area pic-nic in località Pineta. La scena, particolarmente drammatica, ha suscitato grande cordoglio nella comunità. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso, al momento sconosciute.

Tragedia questa sera a Guardia Sanframondi (Benevento), dove due anziani sono stati ritrovati senza vita all’interno di un laghetto vicino a un’area pic-nic in località Pineta. Le vittime sono un uomo di 84 anni, Michele Pelosi, e sua moglie, Maria Natalina Di Guglielmo, di 86 anni. L’allarme era scattato nel pomeriggio, quando i due si erano allontanati dalla propria abitazione, situata non lontano dal luogo della tragedia. A lanciare l’allarme sono stati i familiari, preoccupati per la scomparsa dell’anziana coppia, che si sono poi attivati per cercarli. Il ritrovamento è avvenuto poco dopo grazie all’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Trovati così, terribile”. Marito e moglie morti in Italia, scena agghiacciante

