Danila Solinas | Trevallion vessati da chi dovrebbe aiutarli

Danila Solinas denuncia che i Trevallion sono stati vessati da chi avrebbe il compito di proteggerli. L’avvocato della famiglia sottolinea come i bambini siano privati della privacy, impedendo loro di tornare in Australia con i genitori. La donna si dice sorpresa che il tribunale abbia consentito l’accesso ai media, mentre esclude la nonna ottantenne. La vicenda si svolge nel contesto di un procedimento giudiziario che coinvolge i figli e le restrizioni imposte.

L’avvocato della famiglia nel bosco, prigioniera del Tribunale perché non potrebbe nemmeno tornare in Australia con i figli, lamenta la «violazione della privacy» dei bimbi: «La struttura esclude persino la nonna ottantenne ma apre le porte alla Rai». Forse bisognerebbe smettere di chiamarla famiglia nel bosco. La verità è che i Trevallion sono da tempo la famiglia prigioniera. Rapita da uno Stato che la vessa e la svilisce, e che non sembra ascoltare nessuna delle voci che invitano alla ragione. Non i neuropsichiatri della Asl di Vasto che suggeriscono di ricongiungere genitori e figli, non gli appelli del Garante dell’infanzia che chiede la stessa cosa. 🔗 Leggi su Laverita.info

