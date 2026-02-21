Danila Solinas | Trevallion vessati da chi dovrebbe aiutarli

Danila Solinas denuncia che i Trevallion sono stati vessati da chi avrebbe il compito di proteggerli. L’avvocato della famiglia sottolinea come i bambini siano privati della privacy, impedendo loro di tornare in Australia con i genitori. La donna si dice sorpresa che il tribunale abbia consentito l’accesso ai media, mentre esclude la nonna ottantenne. La vicenda si svolge nel contesto di un procedimento giudiziario che coinvolge i figli e le restrizioni imposte.

© Laverita.info - Danila Solinas: «Trevallion vessati da chi dovrebbe aiutarli»

L’avvocato della famiglia nel bosco, prigioniera del Tribunale perché non potrebbe nemmeno tornare in Australia con i figli, lamenta la «violazione della privacy» dei bimbi: «La struttura esclude persino la nonna ottantenne ma apre le porte alla Rai». Forse bisognerebbe smettere di chiamarla famiglia nel bosco. La verità è che i Trevallion sono da tempo la famiglia prigioniera. Rapita da uno Stato che la vessa e la svilisce, e che non sembra ascoltare nessuna delle voci che invitano alla ragione. Non i neuropsichiatri della Asl di Vasto che suggeriscono di ricongiungere genitori e figli, non gli appelli del Garante dell’infanzia che chiede la stessa cosa. 🔗 Leggi su Laverita.info L’avvocata della famiglia nel bosco: «I genitori vessati da chi dovrebbe aiutarli»Danila Solinas, avvocata di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, denuncia che la famiglia che vive nel bosco viene tormentata da chi dovrebbe offrire assistenza. Famiglia nel bosco, avvocata Solinas: "Genitori vessati da consulenti che dovrebbero aiutarli, non si fidano più delle istituzioni"L’avvocata Danila Solinas denuncia che i genitori di tre bambini nel bosco di Chieti sono stati pesantemente influenzati da consulenti che avrebbero invece dovuto offrire supporto. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L’avvocata della famiglia nel bosco: I genitori vessati da chi dovrebbe aiutarli. L’avvocata della famiglia nel bosco: «I genitori vessati da chi dovrebbe aiutarli»Danila Solinas: «Sono sbigottita, turbata da quello a cui ho assistito in questi ultimi giorni» L'articolo L’avvocata della famiglia nel bosco: «I genitori vessati da chi dovrebbe aiutarli» proviene d ... msn.com Famiglia del bosco, la diffida dei Trevallion: «I bambini chiusi a chiave soffrono e hanno attacchi di panico»La lettera al tribunale accusa l’assistente sociale. Di notte i piccoli dormono con la porta chiusa a chiave. L'avvocato dei coniugi: «I bimbi percepiscono la separazione come una loro responsabilità» ... roma.corriere.it Vicenda di Palmoli. Poche parole all'uscita dallo studio della psichiatra Simona Ceccoli al termine della quarta seduta per la perizia richiesta dal Tribunale dei minorenni dell'Aquila. L’avvocata Danila Solinas fa polemica con i cronisti delle testate nazionali #il - facebook.com facebook