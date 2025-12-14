Ruvo di Puglia in lutto morta la vicesindaca Anna Lobosco | il cordoglio del primo cittadino

Ruvo di Puglia piange la scomparsa di Anna Lobosco, vicesindaca e ex dirigente regionale, deceduta all’età di 66 anni. La sua perdita ha suscitato profondo cordoglio nella comunità e tra le istituzioni locali, che si stringono attorno alla famiglia e ai collaboratori in questo momento di dolore.

