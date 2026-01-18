È Federica Torzullo la donna trovata morta e sotterrata nell’azienda del marito

Da dayitalianews.com 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Federica Torzullo è la donna trovata morta e sepolta nell’azienda gestita dal marito. La scoperta è avvenuta durante le operazioni di ispezione, che hanno portato alla luce il corpo senza vita. La vicenda è attualmente al centro delle indagini delle autorità competenti. Ulteriori dettagli saranno forniti a breve.

ABBONATI A DAYITALIANEWS In aggiornamento a breve, ore 17. L'articolo proviene da Dayitalianews. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

200 federica torzullo la donna trovata morta e sotterrata nell8217azienda del marito

© Dayitalianews.com - È Federica Torzullo la donna trovata morta e sotterrata nell’azienda del marito

Leggi anche: Anguillara, la donna trovata morta e sotterrata nell'azienda del marito è Federica Torzullo

Federica Torzullo, trovato un corpo nell'azienda del marito ad Anguillara: è di una donna L'uomo ora in caserma
Federica Torzullo, scomparsa il 9 gennaio ad Anguillara Sabazia, potrebbe essere la donna a cui appartiene il corpo rinvenuto nell’azienda del marito, a Anguillara. Attualmente, l’uomo coinvolto è in caserma. La scoperta solleva nuove domande sulle circostanze della scomparsa e sulle eventuali responsabilità, mentre le indagini proseguono per chiarire i dettagli di questa vicenda.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.