È Federica Torzullo la donna trovata morta e sotterrata nell’azienda del marito

Federica Torzullo è la donna trovata morta e sepolta nell’azienda gestita dal marito. La scoperta è avvenuta durante le operazioni di ispezione, che hanno portato alla luce il corpo senza vita. La vicenda è attualmente al centro delle indagini delle autorità competenti. Ulteriori dettagli saranno forniti a breve.

