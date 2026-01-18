È Federica Torzullo la donna trovata morta e sotterrata nell’azienda del marito
Federica Torzullo è la donna trovata morta e sepolta nell’azienda gestita dal marito. La scoperta è avvenuta durante le operazioni di ispezione, che hanno portato alla luce il corpo senza vita. La vicenda è attualmente al centro delle indagini delle autorità competenti. Ulteriori dettagli saranno forniti a breve.
In aggiornamento a breve, ore 17.
Federica Torzullo, trovato un corpo nell'azienda del marito ad Anguillara: è di una donna L'uomo ora in caserma
Federica Torzullo, scomparsa il 9 gennaio ad Anguillara Sabazia, potrebbe essere la donna a cui appartiene il corpo rinvenuto nell’azienda del marito, a Anguillara. Attualmente, l’uomo coinvolto è in caserma. La scoperta solleva nuove domande sulle circostanze della scomparsa e sulle eventuali responsabilità, mentre le indagini proseguono per chiarire i dettagli di questa vicenda.
Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, trovato un corpo nell'azienda del marito: è di una donna - facebook.com facebook
#Anguillara Claudio Agostino Carlomagno, il marito di Federica Torzullo, la donna scomparsa l'8 gennaio, è in caserma dalle 12 di questa mattina. Arrivato da poco in auto il suo avvocato. Ancora in corso il recupero del cadavere trovato in un terreno dell'azi x.com
