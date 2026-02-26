Incendio in un capannone | morta la pappagallina Frankie fedele compagna di allenamento di Michele Scarponi

Un incendio in un capannone ha causato la morte di una pappagallina, nota come fedele compagna di allenamento di un ciclista. La notizia è stata condivisa sui social, dove è stato scritto un messaggio di addio. L’incidente ha attirato l’attenzione di chi seguiva da vicino la vita dell’animale. La perdita ha suscitato cordoglio tra gli appassionati e i sostenitori della coppia.

“Ciao bellissima Frankie. Continuerai a volare con noi all’infinito”. Con poche parole consegnate al suo account Facebook, Marco Scarponi ha annunciato la morte della pappagallina Frankie. È il fratello di Michele Scarponi, indimenticato campione di ciclismo, morto a 37 anni, vittima di un incidente stradale, nell’aprile 2017. Quasi nove anni dopo, se n’è andata anche Frankie, la pappagallina sua fedele compagna di allenamenti. Il volatile è deceduto in seguito a un incendio in uno stabilimento industriale a Osimo, in provincia di Ancona: il capannone appartiene alla ditta della famiglia Luchetta, che era proprietaria del pappagallo, abituato a volare libero tra le case di Osimo e Filottrano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

