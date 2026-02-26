Incendio in un capannone | morta la pappagallina Frankie fedele compagna di allenamento di Michele Scarponi

“Ciao bellissima Frankie. Continuerai a volare con noi all’infinito”. Con poche parole consegnate al suo account Facebook, Marco Scarponi ha annunciato la morte della pappagallina Frankie. È il fratello di Michele Scarponi, indimenticato campione di ciclismo, morto a 37 anni, vittima di un incidente stradale, nell’aprile 2017. Quasi nove anni dopo, se n’è andata anche Frankie, la pappagallina sua fedele compagna di allenamenti. Il volatile è deceduto in seguito a un incendio in uno stabilimento industriale a Osimo, in provincia di Ancona: il capannone appartiene alla ditta della famiglia Luchetta, che era proprietaria del pappagallo, abituato a volare libero tra le case di Osimo e Filottrano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Incendio in un capannone: morta la pappagallina Frankie, fedele compagna di allenamento di Michele Scarponi Marco e Sara morti in bici, la fondazione Michele Scarponi: “Le sentenze incidono sul piano umano e il dolore non può essere lasciato solo”ANCONA - La Fondazione Michele Scarponi ETS, costituitasi parte civile nel procedimento penale per l’omicidio stradale che ha causato nell’agosto... Incendio a La Valletta, fiamme e fumo in un capannone di rifiuti: “Abbiamo paura'”La Valletta Brianza (Lecco), 13 dicembre 2025 - Fuoco e fumo in un'azienda di trasporto di rifiuti. Temi più discussi: Bagnolo Mella, incendio manda in fumo un capannone; Cesano, incendio in un capannone in via Magellano: tanta paura ma nessun ferito; Incendio a Osimo: a fuoco un capannone industriale; Incendio in un capannone sulla provinciale Carmiano-Novoli: distrutti due camion. Isorella, incendio in un capannone avicolo: fiamme domate nel pomeriggioUn vasto incendio è divampato nel pomeriggio di ieri in un capannone adibito ad allevamento avicolo in via Cornaleto, nel territorio comunale di Isorella. bsnews.it Una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza, furioso incendio divora un capannone in zona industrialeSESTO AL REGHENA (PORDENONE). Nella mattina di oggi, 26 febbraio, attorno alle 7 un grave incendio è scoppiato in un vano caldaie all'interno di un'azienda della zona industriale di Sesto al Reghena, ... ildolomiti.it Torna nel calendario il Giro di Sardegna, che si era interrotto nel 2011 con la vittoria di tappa di Michele Scarponi e della generale con Peter Sagan. Ecco quindi tutti i dettagli di quella che è la 30ª edizione del Giro di Sardegna. - facebook.com facebook