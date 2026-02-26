Moro prossimo nostro | in scena lo spettacolo scritto e interpretato da Marco Mittica

Sabato 28 febbraio alle ore 18,30, presso la Casa del Popolo "Ruggero Condó" di Reggio Calabria, andrà in scena “Moro prossimo nostro”, spettacolo scritto e interpretato dall’attore Marco Mittica, dedicato a una delle pagine più drammatiche della storia repubblicana italiana: il sequestro e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Leggi anche: "La partita non è ancora finita": in scena lo spettacolo di e con Marco Mittica

“La moglie perfetta” spettacolo scritto, diretto e interpretato da Giulia Trippetta dal 21 al 23 gennaio allo Spazio DiamanteLA MOGLIE PERFETTA drammaturgia e regia GIULIA TRIPPETTA con GIULIA TRIPPETTA produzione Marche Teatro e Agidi Costumi NIKA CAMPISI Luci SIMONE...

Argomenti discussi: Moro prossimo nostro: sabato 28 febbraio presso l'Anpi Condò uno spettacolo sul sequestro che cambiò l’Italia · ilreggino.it; Attraversando quei corpi: Moro e Pasolini, i fantasmi della nostra Storia a Bologna e Modena dal 30 marzo al 10 maggio.