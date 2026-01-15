La partita non è ancora finita | in scena lo spettacolo di e con Marco Mittica

Da reggiotoday.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 19 gennaio alle 18.30, presso la Casa del Popolo Ruggero Condò in via Pio XI, 94, si terrà lo spettacolo

Lunedì 19 gennaio alle ore 18.30 presso la Casa del Popolo Ruggero Condò, in via Pio XI, 94, andrà in scena lo spettacolo "La partita non è ancora finita", di e con Marco Mittica, un racconto teatrale che restituisce voce, umanità e forza civile alle figure di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

