Dal 21 al 23 gennaio, allo Spazio Diamante di Roma, va in scena

LA MOGLIE PERFETTA drammaturgia e regia GIULIA TRIPPETTA con GIULIA TRIPPETTA produzione Marche Teatro e Agidi Costumi NIKA CAMPISI Luci SIMONE GENTILI musiche originali ANDREA CAUDURO tecnico luci e suono SIMONE GENTILI DAL 21 AL 23 GENNAIO ORE 20:30 SPAZIO DIAMANTE- ROMA (sala white) Approda a Roma, allo Spazio Diamante, dal 21 al 23 gennaio, LA MOGLIE PERFETTA, spettacolo scritto, diretto e interpretato da Giulia Trippetta. Una lavagna in scena, una sedia di scuola, una donna vestita anni ‘50. Protagonista è una ragazza giovane e piena di sogni in un mondo vecchio, che diventa la docente di un singolare corso di comportamento e buone maniere: il suo è un seminario solo per donne di preparazione al matrimonio, in cui vengono comunicate le 10 regole da seguire per potersi trasformare nella moglie perfetta. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - “La moglie perfetta” spettacolo scritto, diretto e interpretato da Giulia Trippetta dal 21 al 23 gennaio allo Spazio Diamante

Leggi anche: La Moglie Perfetta: Giulia Trippetta e il decalogo degli anni ’50

La moglie perfetta. Trippetta in scena al Dovizi

Stasera al teatro Dovizi di Bibbina va in scena la stagione 2026 con

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

LA MOGLIE PERFETTA - Approda a Roma, allo Spazio Diamante, dal 21 al 23 gennaio, LA MOGLIE PERFETTA, spettacolo scritto, diretto e interpretato da Giulia Trippetta. politicamentecorretto.com