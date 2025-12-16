Napoli Anna Siena morta dopo visita al Pronto Soccorso | Poteva essere salvata Chiesti due anni per il medico

La morte di Anna Siena, avvenuta nel 2019 a Napoli, ha sollevato forti interrogativi sulla gestione delle sue cure al Pronto Soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini. Il processo per la sua scomparsa si concentra sulle presunte negligenze mediche, con il medico legale che afferma come la 36enne avrebbe potuto essere salvata con una diagnosi più accurata.

“Anna Siena poteva essere salvata se solo fosse stata visitata a dovere”. È questa la conclusione del medico legale nel processo sulla morte della 36enne napoletana, deceduta nel 2019 tre giorni dopo una visita al Pronto Soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. Una conclusione che ha portato la Procura a chiedere due anni di reclusione . L'articolo Teleclubitalia. Teleclubitalia.it

