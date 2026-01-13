Ilaria Parimbelli morta a 26 anni per encefalite | chiesti 18 mesi per il medico a processo per omicidio colposo

Ilaria Parimbelli, scomparsa all’età di 26 anni a causa di un’encefalite, è al centro di un procedimento giudiziario. Il medico Francesco Bagnolo è imputato per omicidio colposo, con una richiesta di pena di 18 mesi. Il processo si concentra sulla presunta negligenza nella gestione del caso, che ha portato alla tragica perdita della giovane.

Ilaria Parimbelli morta dopo un'encefalite. La pm chiede 18 mesi per il medico a processo - Portata a Zingonia, fu dimessa con una diagnosi di crisi d'ansia. bergamo.corriere.it

Ilaria Parimbelli morta per una encefalite scambiata per ansia: «Il medico ha ignorato i sintomi e non ha chiesto un consulto neurologico» - Cercano ancora giustizia i genitori di Ilaria Parimbelli, la ragazza 28enne morta dopo due anni in stato vegetativo a causa di una encefalite erpetica non diagnosticata 2 anni prima e che l'aveva resa ... leggo.it

