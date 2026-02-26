Morgan a Fanpage | Dire di non invitarmi a Sanremo è violenza simbolica La replica | Questione di opportunità

Morgan replica a Francesco Raiola di Fanpage dopo la domanda in conferenza stampa sulla sua presenza a Sanremo 2026 nonostante le accuse per stalking: "C’è la presunzione di innocenza". La risposta del giornalista a Non è la TV: "Non facciamo processi, ma chiediamo alla Rai se sia stata una scelta opportuna". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Fico: “Ritirerò querela a Report”. Ranucci a Fanpage.it: “Giornalismo richiede sempre confronto”Lo ha annunciato durante la prima riunione consiliare il neo-presidente della Regione Campania.

La leghista Matone attacca le uscite “folli” di Nordio sul Referendum: “Lo pensiamo tutti ma non si può dire”Il ministro della Giustizia Nordio ha fatto "dichiarazioni folli" sul referendum del 22 e 23 marzo, dicendo cose che "tutti noi pensiamo" ma che "non...

Temi più discussi: Carlo Conti su invito a Morgan a Sanremo 2026: Non sono un giudice, finché non lo condannano è legittimo averlo; Morgan non si esibirà a Sanremo 2026, salta il duetto con Chiello nella serata Cover: Sarò dietro le quinte; Chiello sul forfait di Morgan a Sanremo: Ho deciso io, non si è creata alchimia artistica; Morgan e la rinuncia al palco di Sanremo: Il confronto penalizzava Chiello, lui stesso se n'è accorto.

Chiello sul forfait di Morgan a Sanremo: Ho deciso io, non si è creata alchimia artisticaChiello spiega perché Morgan non lo accompagnerà nella serata cover di venerdì. L’artista, diversamente da quanto dichiarato da Castoldi, ha dichiarato che tra loro non si è creata alchimia. fanpage.it

Carlo Conti su invito a Morgan a Sanremo 2026: Non sono un giudice, finché non lo condannano è legittimo averloCarlo Conti risponde in conferenza stampa alla domanda di Fanpage sulla partecipazione -ormai saltata- di Morgan ... fanpage.it

Durante la conferenza stampa della prima serata di Sanremo 2026, Carlo Conti risponde a una domanda rivoltagli da Francesco Raiola di Fanpage.it, in merito alla presenza di Morgan sul palco dell'Ariston Cosa ha detto: https://fanpa.ge/JXqBK - facebook.com facebook

Morgan non si esibirà a Sanremo 2026, salta il duetto con Chiello nella serata Cover: “Sarò dietro le quinte" x.com