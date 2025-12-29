Fico | Ritirerò querela a Report Ranucci a Fanpageit | Giornalismo richiede sempre confronto

Il neo-presidente della Regione Campania ha dichiarato durante la prima riunione consiliare che ritirerà la querela a Report, sottolineando l'importanza del confronto nel giornalismo. Ranucci, direttore di Fanpage.it, ha ribadito che il giornalismo deve sempre essere al servizio della comunità, promuovendo un dialogo aperto e rispettoso. Questa posizione evidenzia l’approccio equilibrato e responsabile che caratterizza l’informazione odierna.

