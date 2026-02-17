Nell’appartamento di Sant’Antonio Abate, i carabinieri hanno trovato oltre 850mila euro nascosti nei muri, un deposito di denaro che l’immobile nascondeva da tempo. La somma è stata scoperta durante un controllo di routine, quando gli agenti hanno notato alcune irregolarità nelle pareti. Il proprietario, ancora da identificare, rischia ora di affrontare accuse legate all’evasione fiscale.

La scoperta choc a Sant'Antonio Abate. Un vero e proprio tesoro occultato tra le pareti di casa. È quanto hanno scoperto i carabinieri in un appartamento di Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli, dove sono stati rinvenuti più di 850mila euro in contanti, accuratamente nascosti in scomparti ricavati nella porta d'ingresso e in una controsoffittatura. Per contare l'ingente somma, composta quasi interamente da banconote da 50 euro, i militari hanno impiegato ore, terminando le operazioni solo alle prime luci dell'alba. Il totale sequestrato ammonta a 852.930 euro, una cifra che difficilmente può essere giustificata come semplice risparmio domestico.

© Dayitalianews.com - Oltre 850mila euro nascosti nei muri: maxi sequestro in un appartamento nel Napoletano

