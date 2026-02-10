Questa sera alle 19:00 il Monza di Bianco va in campo contro la Südtirol di Castori al

Continua a vincere il Monza di Bianco che insieme al Venezia sta dominando il campionato di serie B, e che oggi è di scena sul campo della Südtirol di Castori. Gli altoatesini sono ad un passo dai playoff con l’ennesimo exploit di un allenatore che non finisce mai di stupire: a Carrara è arrivato solo un pareggio che interrompe la serie. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Südtirol-Monza (mercoledì 11 febbraio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Al "Druso" partita bloccata

Questa sera alle 19:00 si gioca il match tra Südtirol e Monza, due squadre di serie B.

Le probabili formazioni di Südtirol-Monza: le ultime dalle sediSüdtirol-Monza sarà diretta da Giuseppe Mucera di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Francesco Luciani di Milano e Gilberto Laghezza di Mestre; Quarto ufficiale Daniele Perenzoni di Rovereto (Tn), ... monza-news.it

FC Südtirol, mercoledì sera al Druso arriva il MonzaTurno infrasettimanale di campionato per l’FC Südtirol, impegnato sul terreno di casa contro la quotata formazione brianzola: calcio d’inizio alle ore 19.00 ... ladigetto.it