Südtirol-Monza mercoledì 11 febbraio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici convocati Al Druso partita bloccata
Questa sera alle 19:00 il Monza di Bianco va in campo contro la Südtirol di Castori al
Continua a vincere il Monza di Bianco che insieme al Venezia sta dominando il campionato di serie B, e che oggi è di scena sul campo della Südtirol di Castori. Gli altoatesini sono ad un passo dai playoff con l’ennesimo exploit di un allenatore che non finisce mai di stupire: a Carrara è arrivato solo un pareggio che interrompe la serie. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Approfondimenti su Südtirol Monza
Südtirol-Monza (mercoledì 11 febbraio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici
Questa sera alle 19:00 si gioca il match tra Südtirol e Monza, due squadre di serie B.
Monza-Südtirol (lunedì 08 dicembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Brianzoli all’ostacolo Castori
Ultime notizie su Südtirol Monza
Argomenti discussi: SÜDTIROL – MONZA: INFO BIGLIETTI; Dove vedere Südtirol-Monza in tv e in streaming; FCS - Monza, dirige Mucera; SERIE BKT - DESIGNAZIONI 24A GIORNATA.
Le probabili formazioni di Südtirol-Monza: le ultime dalle sediSüdtirol-Monza sarà diretta da Giuseppe Mucera di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Francesco Luciani di Milano e Gilberto Laghezza di Mestre; Quarto ufficiale Daniele Perenzoni di Rovereto (Tn), ... monza-news.it
FC Südtirol, mercoledì sera al Druso arriva il MonzaTurno infrasettimanale di campionato per l’FC Südtirol, impegnato sul terreno di casa contro la quotata formazione brianzola: calcio d’inizio alle ore 19.00 ... ladigetto.it
