Alfonso Montero ha rinnovato il suo contratto con la Juventus, consolidando il suo ruolo nel club. Questa intesa rappresenta un passo importante per il difensore, figlio d’arte, che continua il suo percorso di crescita con i bianconeri. Di seguito, i dettagli sulla nuova durata e le condizioni dell’accordo.

con il difensore figlio d’arte. Come anticipato da .com la Juventus ha ufficialmente prolungato il contratto di Alfonso Montero, figlio d’arte e difensore della Juve Primavera. IL COMUNICATO – « Si prolunga il rapporto tra la Juventus e Alfonso Montero: il classe 2007 ha prolungato, infatti, il suo contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2027. Di ruolo difensore, Alfonso è attualmente un giocatore della rosa dell’Under 20 bianconera con la quale ha totalizzato quasi 40 presenze tra tutte le competizioni dalla gara di esordio, datata 4 febbraio 2024, a oggi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Alfonso Montero, ufficiale il rinovo con la Juventus: tutti i dettagli sulla nuova intesa

