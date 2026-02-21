Montero rescinde con la Juve | firma con l’Al-Ittifaq I dettagli dell’accordo con la squadra di Balotelli

Montero ha lasciato la Juventus dopo aver risolto il contratto, motivando la scelta con la volontà di affrontare una nuova sfida. La sua decisione deriva dall’offerta dell’Al-Ittifaq, club saudita che lo ha ufficialmente ingaggiato. La squadra, nota anche per avere Mario Balotelli in rosa, ha annunciato l’arrivo del difensore con un comunicato ufficiale. Montero si prepara ora a una nuova esperienza in Arabia Saudita.

