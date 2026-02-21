Montero rescinde con la Juve | firma con l’Al-Ittifaq I dettagli dell’accordo con la squadra di Balotelli
Montero ha lasciato la Juventus dopo aver risolto il contratto, motivando la scelta con la volontà di affrontare una nuova sfida. La sua decisione deriva dall’offerta dell’Al-Ittifaq, club saudita che lo ha ufficialmente ingaggiato. La squadra, nota anche per avere Mario Balotelli in rosa, ha annunciato l’arrivo del difensore con un comunicato ufficiale. Montero si prepara ora a una nuova esperienza in Arabia Saudita.
Il mercato degli allenatori riserva spesso traiettorie inaspettate, portando vecchie glorie del calcio europeo verso nuove e ricche frontiere. Questa volta tocca a un simbolo della grinta e della determinazione, un uomo che ha legato indissolubilmente il suo nome alla storia bianconera. Paolo Montero è pronto a rimettersi in gioco, scegliendo una meta esotica ma ambiziosa per rilanciare la propria carriera dopo i recenti scossoni vissuti a Torino. L'ex difensore uruguaiano sta per chiudere definitivamente il suo legame contrattuale con la "Vecchia Signora" per intraprendere un'avventura nel Golfo Persico.
