Shopping invernale il Parco Novi Sad ospita il mercato di Modena

Il Mercato di Modena ha scelto il Parco Novi Sad per il suo appuntamento di domenica 15 febbraio, portando bancarelle di prodotti stagionali e artigianali. La manifestazione attira ogni anno numerosi visitatori desiderosi di scoprire le novità e le offerte speciali, creando un vivace scambio tra espositori e appassionati. Questo mercato invernale offre un’occasione per fare acquisti all’aperto, circondati dal verde del parco e dal freddo tipico della stagione.

Domenica 15 febbraio, il Mercato di Modena torna al Parco Novi Sad con un appuntamento dedicato a tutti gli amanti dello shopping. Dalle 07.00 alle 14.00, il Mercato Straordinario della Terza Domenica del mese offrirà un'ampia varietà di prodotti per soddisfare ogni esigenza. Passeggiando tra i banchi, sarà possibile scoprire un vasto assortimento di capi d'abbigliamento per tutta la famiglia: giacche, maglioni caldi, pantaloni, biancheria e accessori perfetti per affrontare l'inverno. Senza dimenticare, bigiotteria, accessori e calzature. Non solo moda, ma anche tante proposte per la casa: tovagliati, lenzuola e soffici coperte in tessuti caldi, perfette per creare un'atmosfera accogliente.