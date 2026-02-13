Shopping invernale il Parco Novi Sad ospita il mercato di Modena

Da modenatoday.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Mercato di Modena ha scelto il Parco Novi Sad per il suo appuntamento di domenica 15 febbraio, portando bancarelle di prodotti stagionali e artigianali. La manifestazione attira ogni anno numerosi visitatori desiderosi di scoprire le novità e le offerte speciali, creando un vivace scambio tra espositori e appassionati. Questo mercato invernale offre un’occasione per fare acquisti all’aperto, circondati dal verde del parco e dal freddo tipico della stagione.

Domenica 15 febbraio, il Mercato di Modena torna al Parco Novi Sad con un appuntamento dedicato a tutti gli amanti dello shopping. Dalle 07.00 alle 14.00, il Mercato Straordinario della Terza Domenica del mese offrirà un'ampia varietà di prodotti per soddisfare ogni esigenza. Passeggiando tra i banchi, sarà possibile scoprire un vasto assortimento di capi d’abbigliamento per tutta la famiglia: giacche, maglioni caldi, pantaloni, biancheria e accessori perfetti per affrontare l’inverno. Senza dimenticare, bigiotteria, accessori e calzature. Non solo moda, ma anche tante proposte per la casa: tovagliati, lenzuola e soffici coperte in tessuti caldi, perfette per creare un’atmosfera accogliente.🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su parco novi

Torna il mercato “Fatto in Italia”, domenica di shopping al Novi Sad

Domenica 8 febbraio il Parco Novi Sad di Modena torna a ospitare il mercato

A dicembre il Mercato raddoppia le date al parco Novi Sad

Ultime notizie su parco novi

Argomenti discussi: Cosa fare a Milano durante i Giochi Invernali Milano Cortina 2026; In inverno Verona nasconde angoli che sembrano una fiaba, ecco dove trovarli; Dimenticate le costose Alpi: la stazione sciistica di Jasná e il parco acquatico Beše?ová in Slovacchia sono le nuove destinazioni invernali più gettonate.

Parco Nazionale del Gargano in inverno: in cammino tra foreste e dolineIl Parco Nazionale del Gargano fa pensare al mare e all’estate: spiagge dorate, faraglioni, borghi candidi affacciati sull’orizzonte blu. Eppure questo grande scrigno naturale, che vanta oltre 118mila ... siviaggia.it

Parchi naturali in inverno: quali sono i migliori da visitare in ItaliaC’è una nota striscia dei Peanuts di Charles M. Schulz in cui Charlie Brown e Linus sono appoggiati a un muretto, gli sguardi malinconici. Il primo si lamenta che l’estate è già finita, volata via. siviaggia.it