italo belga la regione revoca la concessione marittima

La Regione ha deciso di revocare la concessione marittima alla società Mondello Immobiliare Italo Belga, dopo aver valutato le risposte fornite dalla stessa. Le controdeduzioni presentate non sono risultate sufficienti a convincere le autorità competenti, portando alla decisione di interrompere l’autorizzazione rilasciata in precedenza. La questione riguarda un procedimento amministrativo ancora in corso.

La decisione è stata formalizzata attraverso un decreto firmato dal direttore generale del dipartimento Ambiente, Calogero Beringheli, che ha concluso l'iter di valutazione avviato dagli uffici competenti. Alla luce delle verifiche effettuate, l'amministrazione regionale ha stabilito di procedere con la decadenza della concessione demaniale marittima precedentemente rilasciata alla società.

