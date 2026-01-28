Giacomo Giorgio diventa il protagonista di questa stagione televisiva. Dopo “Mare Fuori” e “Morbo K”, l’attore si conferma come uno dei volti più apprezzati del piccolo schermo. Lo si vede spesso in tv, ma si divide anche tra teatro e cinema, dimostrando versatilità e talento.

L'attore è un volto di punta del piccolo schermo, ma si destreggia alla grande anche a teatro e al cinema. E la sua versatilità lo rende uno dei talenti da tenere d'occhio. Lo abbiamo conosciuto come lo spietato giovane camorrista Ciro Ricci in Mare Fuori, dallo sguardo glaciale e napoletano verace, per poi ritrovarlo fratello minore di Gianmarco Saurino nella serie su Elisa Claps, ma anche nella terza stagione di Doc - Nelle tue mani. Giacomo Giorgio in poco più di 5 anni è diventato uno dei volti di punta della fiction italiana con un talento e una versatilità da far invidia ai veterani della TV, che gli permettono di spaziare tra generi e linguaggi aggirando il rischio di incasellamento. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Giacomo Giorgio: il nuovo volto della fiction italiana, da Mare Fuori a Morbo K

Approfondimenti su Giacomo Giorgio

Giacomo Giorgio, noto per il ruolo in Mare Fuori, si avvicina al Giorno della Memoria con il progetto Morbo K, invitando a riflettere su temi di grande rilevanza sociale.

Ieri sera su Rai Uno è andata in onda la prima puntata di “Morbo K”, l’ultima fiction di Antonello Fassari prima della sua scomparsa.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Giacomo Giorgio

Argomenti discussi: Giacomo Giorgio è il medico che crea un (finto) virus per salvare gli ebrei. Siamo una generazione di indifferenti; Giacomo Giorgio, da Mare Fuori al Giorno della Memoria: Con Morbo K dovremmo farci più domande; OTELLO con GIORGIO PASOTTI e GIACOMO GIORGIO al TEATRO STABILE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA; Otello di Shakespeare in scena al Teatro Stabile FVG con Pasotti e Giacomo Giorgio.

Giacomo Giorgio: il nuovo volto della fiction italiana, da Mare Fuori a Morbo KLo abbiamo conosciuto come lo spietato giovane camorrista Ciro Ricci in Mare Fuori, dallo sguardo glaciale e napoletano verace, per poi ritrovarlo fratello minore di Gianmarco Saurino nella serie su ... movieplayer.it

Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero, intervista a Giacomo GiorgioMorbo K - Chi salva una vita, salva il mondo intero, l'intervista a Giacomo Giorgio che interpreta Pietro Prestifilippo. tvserial.it

Morbo K segna l’ultima interpretazione televisiva di Antonello Fassari, prima della morte. Il celebre attore, omaggiato al termine della prima parte della serie su Rai 1, viene citato anche da Giacomo Giorgio su Instagram. - facebook.com facebook

Nel #GiornoDellaMemoria la miniserie #MorboK con Giacomo Giorgio, sugli orrori del nazifascismo, vince la serata col 16% e oltre 2.5 milioni di telespettatori su Rai 1. La seconda puntata stasera su Rai 1 ed è già disponibile su Rai Play #AscoltiTv x.com