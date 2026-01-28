Giacomo Giorgio | il nuovo volto della fiction italiana da Mare Fuori a Morbo K

Giacomo Giorgio diventa il protagonista di questa stagione televisiva. Dopo “Mare Fuori” e “Morbo K”, l’attore si conferma come uno dei volti più apprezzati del piccolo schermo. Lo si vede spesso in tv, ma si divide anche tra teatro e cinema, dimostrando versatilità e talento.

L'attore è un volto di punta del piccolo schermo, ma si destreggia alla grande anche a teatro e al cinema. E la sua versatilità lo rende uno dei talenti da tenere d'occhio. Lo abbiamo conosciuto come lo spietato giovane camorrista Ciro Ricci in Mare Fuori, dallo sguardo glaciale e napoletano verace, per poi ritrovarlo fratello minore di Gianmarco Saurino nella serie su Elisa Claps, ma anche nella terza stagione di Doc - Nelle tue mani. Giacomo Giorgio in poco più di 5 anni è diventato uno dei volti di punta della fiction italiana con un talento e una versatilità da far invidia ai veterani della TV, che gli permettono di spaziare tra generi e linguaggi aggirando il rischio di incasellamento. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

